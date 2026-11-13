Um dos episódios mais tristes da história do futebol brasileiro e mundial está prestes a completar dez anos. Na madrugada do dia 28 para 29 de novembro de 2016, o avião que levava a delegação da Chapecoense, membros da diretoria, jornalistas, convidados e tripulantes caiu no Cerro El Gordo, a 14 km da pista de pouso do Aeroporto Internacional José María Córdova, em Rionegro, na Colômbia. A tragédia deixou 71 mortos.

“Não foi um acidente, foi um crime”, disparou Jakson Follmann, um dos sobreviventes do desastre aéreo na Colômbia, à PLACAR. A entrevista está na reportagem Marcas da Injustiça, da edição 1541 de PLACAR, já disponível em versão digital e a partir de sábado, 14, nas bancas de todo o país.

Além de Follmann, outras cinco pessoas sobreviveram: o jornalista Rafael Henzel (que faleceu em 2019); a comissária de bordo Ximena Suárez; o técnico de voo Erwin Tumiri; o ex-zagueiro Neto; e o lateral-esquerdo Alan Ruschel.

Follmann: da tragédia à reconstrução

Após a tragédia, Follmann teve sua perna direita amputada do joelho para baixo e precisou encerrar sua carreira no futebol. Recentemente, o ex-goleiro lançou o livro A Vida Depois da Queda, escrito com o jornalista Marco Aurélio Souza, onde conta sobre sua reconstrução, bastidores de sua vida e aprendizados sobre fé e resiliência. Além de autor, o gaúcho de Alecrim concilia a vida de palestrante, cantor, empresário e influenciador digital.

Publicidade Continua após a publicidade

“É uma cicatriz gigantesca que eu vou carregar para o resto da minha vida. Eu caí e me levantei várias vezes. A vida está aí para sermos resilientes e gratos a Deus. Estou feliz por toda a minha trajetória, o que passei e o que ainda vou passar. Eu vivo, não tenho fórmula mais”, destaca Follmann sobre o que aprendeu durante a sua reconstrução.

Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por Placar (@revistaplacar)

Confira a entrevista com Jakson Follmann

O que você lembra de quando acordou do coma? Eu abro meus olhos e começo a receber todas as notícias. Foi e vai ser difícil até a eternidade, passa um filme na cabeça. É aquele momento de receber a notícia, o choro, o desespero de tentar assimilar e não conseguir, e ao mesmo tempo ter que ficar mais tranquilo porque você está na UTI, lutando pela sua vida.

Como reagiu quando soube da amputação? Quando recebi a notícia, na minha cabeça, achei que tinha perdido só o pé. Como tive 14 fraturas, não conseguia me mexer e ficava todo o tempo deitado. Quando fui fazer a primeira fisioterapia sentado, em São Paulo, e olhei o nível da amputação e vi aquele pedacinho… me deu um negócio de “o que é isso?”.

Sente saudade do futebol? Tenho uma saudade muito grande do futebol, dos treinos, jogos e concentrações, mas é algo bom. Está muito claro na minha cabeça que fez parte da minha vida. Não digo que é uma página virada, mas é um capítulo bem legal que tive a oportunidade de viver.

Os familiares das vítimas receberam o que deveriam? Eu estou vivo, mas eu sou vítima. Eu falo isso porque o escritório dos advogados nos Estados Unidos tem muitas famílias envolvidas também. Não ganhamos nada até agora perante a Justiça. A gente tem um processo, ainda está rodando.

O que aprendeu durante a sua reconstrução? É uma cicatriz gigantesca que eu vou carregar para o resto da minha vida. Eu caí e me levantei várias vezes. A vida está aí para sermos resilientes e gratos a Deus. Estou feliz por toda a minha trajetória, o que passei e o que ainda vou passar. Eu vivo, não tenho fórmula mais. Vivo sendo grato, vivendo intensamente o agora, valorizando muito as coisas simples da vida, apaixonado pela minha família, aproveitando coisas básicas, palpáveis e o que a gente faz no dia a dia.

Algum momento o marcou mais durante esse processo? Depois de tudo que aconteceu, o Popstar [programa de TV da Globo] foi um dos maiores desafios profissionalmente na minha reconstrução, porque foi logo depois do que aconteceu. Ali o Brasil conheceu um pouco mais a paixão do Follmann pela música. Eu ganhei o programa, mas não foi só por isso, foi importante porque pude fazer coisas fora do futebol. A oportunidade me deu coragem para falar: “Consigo fazer outras coisas fora do esporte”.