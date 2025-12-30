O reformulado calendário do futebol brasileiro em 2026 terá a estreia de um novo torneio: a Copa Sul-Sudeste, entre 25 de março a 7 de junho. A competição regional contará com apenas um dos chamados 12 grandes do país: o Inter, que escapou por pouco do rebaixamento à Série B do Brasileirão.

A Copa Sul-Sudeste será disputada por 12 equipes de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Apesar de fazer parte da região sudeste, o Espírito Santo terá seus representantes disputando a Copa Centro-Oeste.

Os times classificados à Libertadores e à Sul-Americana, no entanto, não disputarão o novo regional. Desta forma, o Inter será o único grande do país na Copa Sul-Sudeste, por ter terminado em 16º na última Série A.

Times classificados à Copa Sul-Sudeste

MG: América-MG e Tombense

RJ: Volta Redonda e Sampaio Corrêa

RS: Internacional e Juventude

SP: São Bernardo e Novorizontino

PR: Operário e Cianorte

SC: Avaí e Chapecoense

Inter ainda pode desistir

Resta saber se o Colorado optará mesmo disputar o torneio. A CBF informou que não haverá punição caso algum clube se recuse a jogar e prefira ceder vaga a outro. A grande vantagem da competição é classificar automaticamente o seu campeão para a Copa do Brasil do ano seguinte.

O novo torneio será disputado em duas chaves com seis times que enfrentarão as do outro grupo em turno único. Os dois primeiros de cada chave se encaram em semifinais com jogos de ida e volta. A final também será disputada em dois jogos.

