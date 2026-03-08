Arena do Grêmio

O Grêmio é o grande campeão do Campeonato Gaúcho de 2026. Na noite deste domingo, o Tricolor foi ao Beira-Rio com uma imensa vantagem construída no jogo de ida e, em um clássico tenso e marcado por intervenções do VAR, empatou em 1 a 1 com o Internacional. O resultado garantiu o 44º título estadual para o Imortal, que fechou o placar agregado da decisão em incontestáveis 4 a 1 na casa do seu maior rival.

Pressão colorada, brilho de Weverton e o golpe fatal

Precisando reverter um 3 a 0, o Colorado iniciou a partida tentando impor um ritmo sufocante. A equipe da casa rondou a área rival e criou boas oportunidades, mas esbarrou em uma atuação inspirada do goleiro Weverton. Aos 14 minutos, o arqueiro gremista fez uma defesa sensacional em finalização de Carbonero, e logo na sequência, viu Victor Gabriel quase marcar de cabeça. O clima esquentou, com muitas faltas e cartões amarelos distribuídos pelo árbitro Rafael Rodrigo Klein. Aos 43 minutos, o Beira-Rio explodiu quando a arbitragem assinalou pênalti em Alan Patrick. No entanto, após longa revisão do VAR, a penalidade foi anulada. O balde de água fria no Inter veio nos acréscimos: aos 53 minutos, após cobrança de escanteio com desvio, o zagueiro Gustavo Martins chegou no embalo e mandou para as redes, ampliando a vantagem agregada do Grêmio para 4 a 0 antes do intervalo.

Administração da vantagem e o gol de honra

Na segunda etapa, o cenário era de controle absoluto do relógio por parte do Grêmio. O Internacional, mesmo abatido, seguiu tentando furar o bloqueio defensivo. Aos 21 minutos, Alan Patrick cobrou falta no cantinho e Weverton, mais uma vez, se esticou todo para espalmar, frustrando a reação mandante. Com o passar do tempo e a taça cada vez mais próxima do lado azul, parte da torcida colorada começou a deixar as arquibancadas. Já na reta final, aos 35 minutos, o VAR voltou a ser protagonista. Após revisão, o árbitro flagrou agressão do zagueiro Wagner Leonardo em Borré dentro da área. O defensor gremista foi expulso e o pênalti confirmado. Alan Patrick foi para a cobrança, deslocou o goleiro e empatou a partida aos 38 minutos. Apesar do gol, já era tarde para qualquer milagre. O Grêmio apenas esperou o apito final para celebrar a conquista do seu 44º título estadual, fazendo a festa dos cerca de dois mil tricolores presentes no Beira-Rio e coroando uma campanha superior na grande decisão.