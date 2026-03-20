Marlon, do Grêmio, sofreu uma gravíssima e chocante lesão no confronto no triunfo por 2 a 0 da equipe gaúcha sobre o Vitória nesta quinta-feira, 19, em Porto Alegre, pela sétima rodada do Brasileirão 2026.

Aos de 25 minutos do segundo tempo, o lateral se envolveu em uma dividida e, após um choque, viu seu pé virar para trás. O jogador de 28 anos fraturou o tornozelo no lance, informou o Grêmio.

Companheiros e rivais demonstraram choque ao ver a situação de Marlon, que foi rapidamente atendido e foi retirado de campo de ambulância. O Grêmio venceu a partida com gols de Camutanga (contra) e Francis Amuzu.

Boletim Médico sobre Marlon

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o lateral-esquerdo Marlon teve constatada fratura do tornozelo direito e será submetido à cirurgia na tarde desta sexta-feira. O prazo de retorno é estimado em cinco meses.

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