O Grêmio superou o Vitória por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (19), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma atuação dominante e brilho do atacante Francis Amuzu, o Tricolor construiu o placar com autoridade.

No entanto, o triunfo foi ofuscado por um momento de desespero na etapa final: o lateral Marlon sofreu uma grave fratura e deixou o estádio de ambulância, comovendo jogadores e torcedores.

Domínio tricolor e vantagem no placar

Desde o apito inicial, os donos da casa ditaram o ritmo do confronto. Controlando a posse de bola, a equipe gaúcha encurralou o adversário e começou a empilhar chances, principalmente com as investidas de Amuzu pela esquerda. A pressão surtiu efeito aos 26 minutos. Após cobrança de falta de Willian na barreira, Marlon pegou o rebote e levantou na área. Amuzu dominou, cruzou rasteiro e, na confusão, o zagueiro Camutanga acabou mandando contra o próprio patrimônio, abrindo o placar. Minutos depois, o árbitro chegou a assinalar pênalti para o Grêmio, mas a marcação foi anulada após revisão do VAR.

O golpe de misericórdia e o drama em campo

Na volta do intervalo, o Vitória tentou adiantar suas linhas para buscar o empate, assustando em cabeceio de Cacá que passou rente à trave. Porém, a esperança baiana durou pouco. Aos 8 minutos da etapa final, o goleiro Weverton transformou um tiro de meta em uma assistência perfeita. Amuzu invadiu a área em velocidade e bateu colocado na saída de Lucas Arcanjo, ampliando a vantagem. O clima de festa, contudo, deu lugar ao desespero aos 23 minutos. Em uma disputa de bola, Marlon prendeu o pé no gramado e sofreu uma fratura chocante. A partida foi paralisada, jogadores como Willian foram às lágrimas, e a torcida aplaudiu de pé enquanto o atleta era retirado de ambulância.