O destino da Chapecoense no Campeonato Brasileiro Série A de 2026 está selado. Na noite desta terça-feira, 3, a equipe catarinense foi derrotada de virada pelo Mirassol por 2 a 1, na Arena Condá, e teve seu rebaixamento matematicamente confirmado a cinco jogos do fim de sua participação. O time da casa saiu na frente, mas viu os visitantes buscarem o resultado com um gol de pênalti de Reinaldo e um gol contra do goleiro Anderson.
Pênaltis, trave e empate nos acréscimos
A Chapecoense assumiu a iniciativa nos primeiros minutos e abriu o placar aos 12. Após cobrança de escanteio, Giovanni Augusto encontrou Kauan Faria, que ganhou da marcação pelo alto e cabeceou para as redes. O Mirassol, que terminou o jogo com 55% de posse de bola, buscou a reação e teve sua primeira grande chance aos 20 minutos, quando o VAR apontou toque de mão de André Luís na área. Reinaldo cobrou o pênalti forte, mas carimbou a trave. A equipe paulista continuou pressionando e, aos 44 minutos, a arbitragem marcou nova penalidade, desta vez por falta de Camilo em Alesson. Após nova revisão no monitor, a marcação foi mantida. Aos 49, Reinaldo assumiu novamente a responsabilidade, bateu no alto à esquerda de Anderson e deixou tudo igual antes do intervalo.
Gol contra bizarro sela o destino
O lance que definiu a partida e a temporada da Chapecoense aconteceu aos 12 minutos da etapa final. Shaylon arriscou um chute de longe, o goleiro Anderson não conseguiu fazer a defesa e a bola acabou entrando em um lance bizarro, configurando gol contra e a virada do Mirassol.
Precisando evitar a derrota para não ter a queda confirmada, o time catarinense foi para o tudo ou nada na reta final. Aos 28 minutos, Miguel Carvalho, que havia saído do banco, exigiu boa defesa do goleiro Walter. Já nos acréscimos, aos 50, Heitor soltou um chute cruzado que passou muito perto da trave direita, mas o placar não foi alterado. Os visitantes terminaram o confronto com 13 finalizações totais contra 9 dos donos da casa.
Com o resultado, a Chapecoense permanece na 20ª colocação com 21 pontos e não tem mais chances matemáticas de escapar do rebaixamento. Contando este jogo, a equipe soma quatro derrotas nos últimos cinco compromissos pela competição. Já o Mirassol, que vinha pressionado após duas rodadas sem vencer, chega a 40 pontos, sobe para o 12º lugar e se afasta da zona de perigo. O Mirassol volta a campo no sábado, 14, quando recebe o Atlético-MG. A Chapecoense cumpre tabela na quarta-feira, 18, fora de casa contra o Remo.