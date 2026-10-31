O técnico do Mirassol, Rafael Guanaes, protestou com veemência contra a arbitragem durante a partida diante do Corinthians, na Neo Química Arena, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador manifestou profunda contrariedade com a condução do árbitro Matheus Candançan ainda na etapa inicial.

O que causou a revolta de Rafael Guanaes?

O momento de maior tensão no confronto ocorreu aos 23 minutos do primeiro tempo, quando o atacante Bruno Santos foi expulso com cartão vermelho direto após lance envolvendo o zagueiro corintiano André Ramalho. A decisão revoltou os membros da comissão técnica da equipe visitante, que contestaram rigorosamente a sanção aplicada.

Com um jogador a menos durante a maior parte do duelo fora de casa, a equipe do interior teve sua proposta alterada drasticamente, elevando os ânimos de atletas e comissão técnica à beira do gramado.

Como o técnico reagiu na saída para o intervalo?

Na descida para os vestiários, o treinador externou sua indignação com ironia perante as decisões da arbitragem. “Se for para continuar desse jeito, dá logo esses três pontos para o Corinthians”, afirmou Rafael Guanaes.

O Mirassol ainda sustentou o restante da primeira etapa com o placar empatado, mas sofreu um gol de Matheus Bidu logo no começo do segundo tempo. Kaio César também marcou e ampliou para o Corinthians. O Leão Caipira termina a rodada na 16ª colocação, um ponto na frente do Timão, que abre o Z4.