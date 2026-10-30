Corinthians e Mirassol se enfrentam nesta sexta-feira, 30, às 20h, na Neo Química Arena, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, sob forte esquema de monitoramento policial. O confronto ganhou contornos de tensão extracampo após a Polícia Civil colocar suas equipes de sobreaviso devido a declarações em tom intimidatório feitas por um líder de torcida organizada contra equipes de arbitragem.

Monitoramento da Polícia Civil

A DRADE (Delegacia de Polícia de Repressão e Análise aos Delitos de Intolerância Esportiva) informou que adotou medidas preventivas para preservar a ordem e evitar condutas ilícitas durante o evento. O policiamento judiciário acompanha o caso considerando tanto o clima de instabilidade nas redes sociais quanto o momento esportivo do clube alvinegro na reta final do torneio nacional.

Pedido de investigação e representação da CBF

O estopim para a mobilização das autoridades ocorreu após publicação de Alexandre Domênico, o Alê, presidente da Gaviões da Fiel, que afirmou que a torcida monitora os hotéis onde os juízes se hospedam e que o limite em relação a supostos erros de arbitragem já havia sido ultrapassado.

Diante do conteúdo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acionou o Ministério Público de São Paulo (MP-SP), solicitando abertura de investigação criminal por ameaça e incitação à violência, com base no Código Penal e na Lei Geral do Esporte. A entidade máxima do futebol brasileiro pediu também reforço na proteção física dos árbitros escalados para as partidas do clube paulista. O MP-SP concedeu prazo de cinco dias para manifestação formal do torcedor.

Manifestação da defesa

Em resposta pública, Alê declarou que agiu de “cabeça quente” e na condição estrita de torcedor, rechaçando qualquer teor intimidatório na mensagem.

“Não foi ameaça e nunca será. Falei das mensagens que recebi de torcedores revoltados justamente para mostrar o clima que esses erros estão criando, não para incentivar ninguém a nada” afirmou.

O líder da organizada sustentou ainda que se manifestou “igual a milhões de corinthianos que já não aguentam mais ver o Corinthians sendo prejudicado jogo após jogo”, buscando desvincular a postagem de uma postura oficial da torcida organizada.

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Cenário na tabela

O ambiente tenso reflete diretamente a situação do Corinthians na classificação da Série A. A seis rodadas do término da competição, a equipe do Parque São Jorge soma 33 pontos e ocupa o 18º lugar, dentro da zona de rebaixamento, cenário que torna a partida contra o Mirassol crucial para suas pretensões de permanência na elite do futebol brasileiro.