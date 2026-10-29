A Esportes da Sorte notificou formalmente o Corinthians no início da semana solicitando a rescisão do contrato de patrocínio máster sem o pagamento de multa rescisória. O acordo entre as partes já estava suspenso temporariamente. A diretoria alvinegra rejeitou o encerramento unilateral e iniciou tratativas para solucionar a divergência jurídica. A informação foi inicialmente publicada pelo UOL e confirmada pelo portal ge e pela Gazeta Esportiva.

O contrato previa vínculo até dezembro de 2029, com valor fixado em R$ 150 milhões por ano após renovação em fevereiro. A paralisação temporária ocorreu em razão de uma Medida Provisória do Governo Federal, que proibiu as operações de casas de apostas e cassinos online no território nacional a partir de 6 de outubro.

Como o texto governamental possui validade probatória de 120 dias e depende de apreciação do Congresso Nacional, a cúpula do clube defende a manutenção da suspensão temporária, aguardando desfecho legislativo antes de qualquer rompimento definitivo.

Na avaliação jurídica da equipe paulista, se o distrato unilateral for concretizado, a patrocinadora deverá pagar a respectiva indenização contratual. Advogados das duas partes permanecem em conversas para negociar uma rescisão amigável ou o reequilíbrio dos termos.

Durante a suspensão do patrocinador principal, o clube utilizou pontualmente o espaço no uniforme com a marca de inteligência artificial Jota e, na sequência, firmou acordo com a Shopee até o final da atual temporada.