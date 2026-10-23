O ex-atacante Dentinho foi o convidado desta semana no programa PLACAR Entrevista. Na conversa com a apresentadora Isabela Labate, o ex-atacante do Corinthians compartilhou detalhes de sua trajetória no futebol e relembrou passagens marcantes da carreira desde as categorias de base.

Durante a entrevista, o ex-jogador explicou que deu os primeiros passos vestindo a camisa do São Paulo antes de brilhar pelo rival ao lado de seu ídolo de infância, Ronaldo Fenômeno, a quem chamava de “pai.”

Assista ao programa ne íntegra:

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