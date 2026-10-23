A fase de grupos da CONMEBOL Libertadores Feminina 2026 foi oficialmente encerrada em Quito, no Equador, confirmando as oito equipes classificadas para as quartas de final do torneio continental. Os três representantes do país — Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras — garantiram vaga no mata-mata avançando na liderança de suas respectivas chaves.

Domínio brasileiro na primeira fase

Atual campeão da competição, o Corinthians fechou a fase inicial com 100% de aproveitamento em três partidas pelo Grupo A, assegurando a melhor campanha geral do torneio com 13 gols de saldo. O Cruzeiro, estreante na competição, também obteve nove pontos em três partidas e liderou o Grupo C. Já o Palmeiras concluiu sua campanha invicto na primeira colocação do Grupo B, somando sete pontos após duas vitórias e um empate.

Confrontos e calendário do mata-mata

Segundo a tabela divulgada pela confederação sul-americana, as partidas de quartas de final acontecem no Estádio Banco Guayaquil. No sábado, 24, o Palmeiras enfrenta o Independiente Santa Fe, da Colômbia, às 17h, enquanto o Corinthians encara as equatorianas do Independiente Dragonas, às 21h. Caso ambos os clubes paulistas avancem, farão um clássico na semifinal. No domingo, 25, o Deportivo Cali enfrenta o Olimpia, e o Cruzeiro disputa uma vaga contra o Libertad.