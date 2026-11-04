O Corinthians confirmou nesta quarta-feira, 4, a saída de Joe Montero da comissão técnica da equipe principal de futebol feminino. O peruano atuava como preparador de goleiras das Brabas desde fevereiro de 2026, quando desembarcou no Parque São Jorge junto com a técnica Emily Lima, desligada do cargo na última terça-feira, 3. A mudança amplia a reformulação nos bastidores alvinegros na reta final da temporada.

Bagagem internacional e respaldo de Lelê

Antes de chegar ao futebol brasileiro, Joe Montero construiu carreira no exterior, acumulando passagens pela comissão técnica da seleção peruana e pelo Levante, da Espanha, além de trabalhos anteriores ao lado da própria Emily Lima.

Durante os nove meses de trabalho no clube paulista, a metodologia do preparador foi publicamente exaltada pela goleira titular Lelê:

“A escola dele é um pouco diferente da brasileira, mas tem sido agregadora. É um cara com muita energia, gosta de trabalhar, busca o nosso melhor e traz algo diferente para a gente. Isso nos ajuda a melhorar, a ter mais atenção. Tem sido bem agregador e bastante intenso. Ele é nota dez”, declarou a camisa 1 alvinegra em entrevista concedida em outubro.

Desgaste na temporada e reformulação

A saída de Montero ocorre 24 horas depois da demissão de Emily Lima, que encerrou sua trajetória nas Brabas com 38 jogos (26 vitórias, quatro empates e oito derrotas, somando 72% de aproveitamento). Apesar do índice estatístico, o ano de 2026 ficou marcado por quedas decisivas: eliminação precoce para a Ferroviária nas oitavas da Copa do Brasil e vice-campeonatos diante do São Paulo, no Brasileirão, e contra o Cruzeiro, na final da Libertadores Feminina.

Foco no play-in do Paulistão

Sem comando técnico e agora sem treinador de arqueiras, o elenco corinthiano terá de se reorganizar rapidamente para o último compromisso do ano. As Brabas encaram o Red Bull Bragantino em confrontos eliminatórios de ida e volta marcados para os dias 17 e 21 de novembro, válidos pelo play-in do Campeonato Paulista — etapa que define as últimas vagas para as semifinais do torneio estadual.