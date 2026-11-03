O Valencia oficializou na última segunda-feira, 2, a contratação de Lucas Piccinato como novo treinador de sua equipe principal feminina. Aos 36 anos, o profissional brasileiro assinou vínculo válido até junho de 2028 para vivenciar sua primeira experiência no futebol europeu, após passagem expressiva e multicampeã à frente do Corinthians.

Bagagem vitoriosa no futebol brasileiro

Piccinato chega à Espanha respaldado por uma das trajetórias mais vitoriosas do futebol feminino sul-americano recente. Antes de se consolidar na elite, o treinador passou por Centro Olímpico, Internacional e São Paulo — clube pelo qual conquistou o título da Série A2 do Campeonato Brasileiro e garantiu o acesso à primeira divisão nacional.

O ápice de sua carreira ocorreu no comando do Corinthians, onde acumulou cinco troféus de expressão: as edições de 2024 e 2025 da Copa Libertadores Feminina, o bicampeonato do Brasileirão Feminino (2024 e 2025) e a Supercopa do Brasil de 2024.01

Cenário adverso na Liga F

A missão inicial do comandante brasileiro em território europeu será a recuperação imediata do Valencia no cenário nacional. A equipe ocupa a última colocação da Liga F, a divisão de elite da Espanha, somando apenas três pontos após nove rodadas disputadas.

Apesar da lanterna na classificação, o elenco chega respaldado por uma reação recente após bater o Eibar e registrar sua primeira vitória na temporada. Piccinato desembarca na Espanha nos próximos dias para iniciar a rotina de treinamentos e preparar o grupo para a sequência do calendário.