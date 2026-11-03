O Corinthians oficializou nesta terça-feira, 3, a saída de Emily Lima do comando técnico da equipe principal de futebol feminino. A decisão da diretoria alvinegra foi comunicada três dias após o vice-campeonato na Copa Libertadores Feminina diante do Cruzeiro, nos pênaltis, em Quito. Além da treinadora, deixam o clube a auxiliar técnica Jaqueline Ucella e a preparadora física Liliane Cruz.

Retrospecto de Emily Lima no comando alvinegro

Com o encerramento do vínculo, a treinadora encerra sua passagem pelo Parque São Jorge com 38 partidas oficiais à frente das Brabas. O retrospecto de Emily Lima registra 26 vitórias, quatro empates e oito derrotas, o que representa um aproveitamento de 71,9% dos pontos disputados.

Apesar do índice estatístico expressivo, a temporada de 2026 ficou marcada pela falta de títulos. O Corinthians disputou quatro decisões ao longo do ano — Copa das Campeãs da Fifa, Supercopa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores —, terminando como vice-campeão em todas as competições.

Comunicado oficial e saída da comissão

O desligamento conjunto do trio foi oficializado pelo clube em pronunciamento sucinto: “O Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento da técnica Emily Lima do comando da equipe feminina de futebol. Além da treinadora, deixam o clube a auxiliar técnica Jaqueline Ucella e a preparadora física Liliane Cruz. O Corinthians agradece às profissionais pelo trabalho desenvolvido e deseja sucesso na sequência de suas carreiras”.

Cenário de transição no departamento

A reformulação na comissão técnica acontece em um momento sensível para a gestão do futebol feminino corinthiano. O departamento precisará definir o novo comando em meio a discussões sobre adequação orçamentária para 2027 e ao processo eleitoral marcado para 28 de novembro, que escolherá o próximo presidente da instituição para o triênio 2027–2029.