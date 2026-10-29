Corinthians e Cruzeiro superaram seus adversários nas semifinais disputadas nesta quarta-feira, 28, e confirmaram uma decisão 100% brasileira na Copa Libertadores Feminina. Enquanto a equipe alvinegra buscou a virada por 2 a 1 diante do Independiente Santa Fe, o time mineiro bateu o Olimpia por 1 a 0 e alcançou a final continental logo em sua edição de estreia no torneio.

Corinthians 2 x 1 Independiente Santa Fe

No primeiro confronto semifinal do dia, o Independiente Santa Fe saiu na frente aos 30 minutos da etapa inicial, em gol anotado por Daniela Garavito após passe de Mariana Zamorano. O Corinthians reagiu ainda no primeiro tempo e empatou aos 37 minutos, quando Letícia Monteiro concluiu assistência servida por Victória Albuquerque.

A virada corintiana foi construída na etapa complementar. Aos 29 minutos do segundo tempo, Gi Fernandes marcou o segundo tento alvinegro e selou a vitória por 2 a 1, confirmando a vaga do clube paulista em mais uma decisão continental.

Cruzeiro 1 x 0 Olimpia

Na sequência da rodada, o Cruzeiro garantiu classificação inédita ao superar o Olimpia pelo placar mínimo. O primeiro tempo terminou sem gols, com equilíbrio na marcação e cartões amarelos para ambos os lados.

A vitória celeste foi definida logo no início do segundo tempo. Aos 5 minutos da etapa complementar, Marília aproveitou a jogada de ataque e balançou as redes para colocar a equipe mineira em vantagem. O time paraguaio buscou a reação, mas teve P. Villalba expulsa aos 28 minutos por acúmulo de cartões. Com a superioridade numérica, o Cruzeiro administrou a vantagem de 1 a 0 até o apito final e confirmou sua vaga histórica na decisão continental.

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Decisão do título continental

A final entre Corinthians e Cruzeiro será disputada neste sábado, 31. O duelo entre paulistas e mineiras encerra a edição de 2026 e garante mais um título continental para o futebol feminino brasileiro. As Brabas vão em busca do sétimo título, sendo o tetra seguido, enquanto as Cabulosas tenterão levar a primeira taça continental para Minas Gerais.