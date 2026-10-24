A Fifa oficializou os Estados Unidos como sede e anunciou os primeiros times classificados para a edição inaugural da Copa do Mundo de Clubes Feminina. Cidades como Los Angeles e San Diego figuram entre as principais opções para sediar as partidas do campeonato. Marcado para ocorrer entre 5 e 30 de janeiro de 2028, o torneio terá o Corinthians entre os primeiros clubes confirmados.
Como funciona a distribuição de vagas?
A competição reunirá 19 clubes indicados pelas seis confederações continentais. O modelo de classificação valoriza o mérito esportivo nas competições de clubes disputadas entre 2024 e 2027.
A divisão oficial das vagas foi definida da seguinte forma:
- Uefa (Europa): seis vagas
- Conmebol (América do Sul): três vagas
- Concacaf (América do Norte, Central e Caribe): três vagas
- AFC (Ásia): três vagas
- CAF (África): três vagas
- OFC (Oceania): uma vaga
Quais equipes já estão garantidas no torneio?
Com conquistas continentais de destaque, o Corinthians carimbou seu lugar representando a América do Sul. Outras seis equipes ao redor do mundo já têm presença assegurada:
- Arsenal (Inglaterra)
- Barcelona (Espanha)
- América (México)
- Gotham FC (Estados Unidos)
- Naegohyang (Coreia do Norte)
- Wuhan Jiangda (China)
A Fifa comunicou que trabalha em alinhamento com as confederações para formalizar os critérios complementares e rankings que definirão os participantes restantes.