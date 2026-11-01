O Cruzeiro é o novo campeão da Copa Libertadores Feminina. Em uma final histórica disputada neste sábado, 31, no estádio Casa Blanca, em Quito, a equipe mineira buscou um empate heroico por 4 a 4 com o Corinthians após estar perdendo por 3 a 0.
Na decisão por pênaltis, as Cabulosas venceram por 5 a 4 e garantiram a taça inédita, encerrando a busca das Brabas pelo quarto título consecutivo.
Domínio paulista e vantagem confortável
A postura do Corinthians nos primeiros 45 minutos foi de imposição. A equipe paulista manteve o Cruzeiro preso no campo de defesa e abriu o placar logo aos quatro minutos, quando Gabi Zanotti marcou após assistência de Giovanna Fernandes Silva.
Com maior volume ofensivo — refletido nas 21 finalizações contra 13 das adversárias ao longo do jogo —, o time alvinegro ampliou aos 42 minutos, novamente com Gabi Zanotti, levando uma vantagem confortável para o intervalo.
Reação celeste e chuva de gols
Logo no início da etapa final, aos 48 minutos, o Corinthians parecia ter liquidado a fatura: Letícia Monteiro cruzou rasteiro, Duda Sampaio deixou a bola passar e Vic Albuquerque bateu de primeira para fazer 3 a 0.
No entanto, a resposta do Cruzeiro foi rápida. Aos 51 minutos, Byanca Brasil diminuiu. Pouco depois, o VAR confirmou pênalti de Lelê em Marília. Aos 56 minutos, Vitória Calhau cobrou e fez o segundo das mineiras. O jogo seguiu intenso e, aos 67 minutos, Vic Albuquerque marcou mais um para o Corinthians, deixando o placar em 4 a 2.
Empate heroico no apagar das luzes
Precisando de dois gols, o Cruzeiro se lançou ao ataque. Aos 74 minutos, Byanca Brasil cobrou escanteio e Ketlin, que havia saído do banco de reservas, cabeceou firme para recolocar o time na partida. A pressão aumentou e Letícia Ferreira, outra alteração da equipe mineira, acertou o travessão em um chute de fora da área.
A insistência foi recompensada aos 90 minutos: Letícia Ferreira encontrou o caminho das redes e decretou o empate por 4 a 4, forçando a decisão por pênaltis.
Glória inédita nas penalidades
Na marca da cal, a tensão se manteve. Byanca Brasil, Letícia Ferreira, Michelle Romero, Vitória Calhau e Milena Ferreira converteram para o Cruzeiro, enquanto Pri Back e Lorena Bedoya desperdiçaram. Pelo lado do Corinthians, Vic Albuquerque, Duda Sampaio, Belén Aquino e Thaís Ferreira marcaram, mas Jaque Ribeiro e Gisela Robledo isolaram suas cobranças.
Na batida decisiva, a goleira Camila Rodrigues defendeu o chute de Gi Fernandes, selando a vitória por 5 a 4. Com o resultado, o Cruzeiro coroa sua primeira participação no torneio com o título invicto, enquanto o Corinthians, que também chegou à final com 100% de aproveitamento, se despede com o vice-campeonato.