O Santa Fe venceu o Olimpia por 4 a 3 neste sábado, 31, no Estadio El Campin, em Bogotá. A partida foi válida pela disputa de terceiro lugar da Copa Libertadores Feminina 2026.
Com o resultado construído em um confronto de muitas bolas na rede, as donas da casa garantiram o pódio no torneio continental.
Vantagem visitante e empate rápido
O placar foi movimentado logo na primeira etapa. O Olimpia abriu vantagem com dois gols em sequência de Mariana Zamorano Cortes. Aos 19 minutos, ela marcou com assistência de Cabrera e, aos 23, ampliou após passe de Tahicelis Susana Marcano Vargas.
A resposta do Santa Fe foi imediata. Aos 25 minutos, Tania Riso descontou com assistência de Cartaman. Ainda antes do intervalo, aos 40 minutos, Rodas balançou as redes, novamente com passe de Cartaman, igualando o marcador.
Virada e números finais
Na volta para o segundo tempo, o Santa Fe assumiu a liderança do placar logo aos 49 minutos, quando Milagros Luján Ortiz Olmedo marcou após assistência de Mussi.
Na reta final, já aos 46 minutos (91 da cronologia), Laura Daniela Garavito Perdomo anotou para o Olimpia com passe de Isabella Díaz. O placar final do confronto foi consolidado em 4 a 3 a favor do Santa Fe.