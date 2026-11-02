O atacante Memphis Depay treinou normalmente com o elenco do Corinthians nesta segunda-feira, 02, no CT Joaquim Grava. Recuperado de um edema muscular no bíceps femoral da coxa direita, o holandês concluiu o período de transição física e trabalhou sem restrições sob a supervisão da comissão técnica.

A liberação médica deixa o atacante à disposição para ser relacionado pela primeira vez pelo técnico Clarence Seedorf. Memphis está fora de combate desde o confronto diante do Palmeiras, disputado em 11 de outubro. O Corinthians enfrentará o São Paulo nesta quarta-feira, 04, às 21h30 (Brasília), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Brasileirão.

A atividade contou com cerca de 40 minutos abertos aos profissionais de imprensa, momento em que os atletas participaram de enfrentamentos e exercícios de retenção de posse em espaço reduzido.

Enquanto Memphis executou todas as tarefas ao lado dos companheiros, o meio-campista inglês Jesse Lingard cumpriu apenas o aquecimento físico com restrição de contato, em recuperação de fraturas nas costelas.