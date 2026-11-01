O Corinthians vive momento de indefinição no comando técnico após a derrota na decisão da Copa Libertadores Feminina. No Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, a equipe alvinegra foi superada pelo Cruzeiro por 5 a 4 na disputa de pênaltis e ficou com o vice-campeonato continental.

O que disse Emily Lima após a decisão?

Logo após o encerramento da partida, a técnica Emily Lima adotou um tom de despedida. “Eu não acho que encaixo no Corinthians. Eu vou ter uma conversa com a Iris”, afirmou a treinadora em entrevista após a partida.

Em declarações à imprensa na saída de campo, a comandante reforçou a impressão de encerramento de ciclo no clube paulista. “Agora é me reerguer, continuar trabalhando e, quem sabe, ser feliz em outro lugar”, completou a profissional.

Qual é a posição da diretoria alvinegra?

A diretoria corintiana evitou cravar qualquer definição sobre a comissão técnica ainda no Equador. Iris Sesso, diretora do departamento de futebol feminino do clube, pontuou que o futuro será debatido em conjunto após o retorno da delegação ao Brasil.

“Ainda não conversei com ela. Estamos processando tudo. Mas chegando no Brasil vamos conversar e entender melhor a situação”, explicou Iris Sesso em contato à imprensa na saída do Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito.

Esse foi o segundo vice-campeonato de Emily Lima no último mês. Antes, havia perdido a final do Brasileirão com o Corinthians em um clássico contra o São Paulo.