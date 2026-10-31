O Corinthians encerrou uma sequência negativa de dez partidas sem triunfos no Campeonato Brasileiro ao vencer o Mirassol por 2 a 0 na noite de sexta-feira, 30. O confronto foi disputado na Neo Química Arena, válido pela 33ª rodada da competição nacional.

Os gols do confronto saíram no segundo tempo, marcados por Matheus Bidu e Kaio César. Com o resultado favorável diante da torcida, o elenco comandado pelo técnico Clarence Seedorf atingiu 36 pontos e passou a ocupar a 17ª posição na tabela.

Embora permaneça na zona de rebaixamento, o clube alvinegro reduziu a diferença de pontuação para os concorrentes diretos. O Grêmio, que também segue no Z4, venceu o Athletico-PR na rodada e diminuiu o risco de queda. O Internacional, que perdeu para o Fluminense, aumentou a probabilidade, assim como o Mirassol.

Probabilidades matemáticas contra o rebaixamento

As projeções estatísticas atualizadas após o encerramento da rodada apontam um novo panorama para a luta contra o rebaixamento. O triunfo fez o risco corintiano recuar para 24,8%, acirrando a disputa no Z4.

Confira os índices de probabilidade de descenso para os times mais ameaçados:

Chapecoense: mais de 99,9% de risco de rebaixamento

mais de 99,9% de risco de rebaixamento Remo: 99,7% de probabilidade de queda

99,7% de probabilidade de queda Internacional: 50,5% de probabilidade de queda

50,5% de probabilidade de queda Mirassol: 41,4% de probabilidade de rebaixamento

41,4% de probabilidade de rebaixamento Grêmio: 30,1% de risco de queda

30,1% de risco de queda Coritiba: 25,5% de probabilidade de rebaixamento

25,5% de probabilidade de rebaixamento Corinthians: 24,8% de chance de rebaixamento

24,8% de chance de rebaixamento Vitória: 18,5% de risco de queda

18,5% de risco de queda Botafogo: 6,5% de probabilidade de rebaixamento

Próximos compromissos do Corinthians da Série A

Na sequência do torneio, o clube do Parque São Jorge volta a campo nesta quarta-feira, em clássico contra o São Paulo, no Estádio da Vila Belmiro.

O time foca em somar pontos nas rodadas restantes para deixar a faixa de descenso, enquanto o Mirassol, estacionado nos 37 pontos na 16ª colocação, busca voltar a pontuar para não ser ultrapassado.