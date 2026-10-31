O site oficial do Corinthians sofreu um ataque cibernético na madrugada deste sábado, 31. Durante a invasão, a página principal do clube exibiu um falso comunicado que anunciava a contratação do atacante argentino Lionel Messi, atualmente no Inter Miami, para a temporada de 2027.

Como ocorreu a invasão ao portal alvinegro

O conteúdo forjado publicado pelos invasores trazia detalhes fictícios sobre uma suposta operação financeira histórica, além de declarações inventadas atribuídas tanto ao astro argentino quanto à diretoria corintiana.

A publicação chamou a atenção de torcedores e rapidamente repercutiu nas redes sociais antes de ser removida pela equipe técnica do clube. O site voltou ao funcionamento padrão por volta das 10h50 deste sábado, segundo informou o Corinthians.

Resposta do clube e medidas de proteção

Em nota oficial, o Corinthians informou que identificou o ataque cibernético durante a madrugada e que a ação foi neutralizada pela equipe de Tecnologia da Informação. A instituição assegurou que o episódio não gerou prejuízos financeiros nem comprometeu dados confidenciais ou sistemas do clube.

Como medida preventiva para reforçar os protocolos de segurança digital, os sites oficiais do clube e da Neo Química Arena permaneceram temporariamente fora do ar em manutenção técnica.

Leia na íntegra a nota publicada pelo clube

“O Sport Club Corinthians Paulista informa que identificou, durante a madrugada deste sábado (31), um ataque cibernético direcionado ao site oficial do Clube.

A ocorrência foi prontamente neutralizada pela nossa equipe de Tecnologia da Informação (TI). Não foram constatados prejuízos financeiros ou comprometimento de dados e informações pertencentes ao Corinthians.

Como medida preventiva, o Clube trabalha no reforço dos protocolos de segurança de seus ambientes digitais. Por esse motivo, os sites oficiais do Sport Club Corinthians Paulista e da Neo Química Arena encontram-se temporariamente fora do ar.

O Corinthians segue monitorando seus sistemas e adotando todas as providências técnicas necessárias para ampliar os mecanismos de proteção e restabelecer o funcionamento das páginas.”