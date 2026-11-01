A meia-atacante Gabi Zanotti não escondeu a frustração após a derrota do Corinthians para o Cruzeiro na final da Copa Libertadores Feminina de 2026, decidida nos pênaltis em Quito, no Equador. Mesmo marcando dois gols e alcançando a marca histórica de 101 tentos pelo clube alvinegro, a camisa 10 lamentou o fato de o time ter cedido o empate após construir ampla vantagem no tempo regulamentar.

Durante a decisão continental, a equipe paulista abriu 3 a 0 e posteriormente vencia por 4 a 2, com dois gols de Zanotti. Na reta final, sofreu o empate por 4 a 4. Nas penalidades, As Brabas foram superada nas por 5 a 4.

Como foi a cobrança por mudança de postura

A camisa 10 do Corinthians apontou falhas de atitude no decorrer do confronto.

“Muito triste pelo resultado. Abrimos 3 a 0 e mudamos um pouco a postura. Acho que isso é inadmissível. A gente deveria ter continuado sendo mais agressiva”, afirmou Gabi Zanotti em entrevista ao Sportv.

O que disse a atleta sobre o futuro da equipe

A capitã alvinegra também analisou a sequência de oscilações da temporada. O Corinthians foi vice do Brasileirão para o São Paulo no começo de outubro e, menos de um mês depois, sofreu mais um revés na decisão continental.

Zanotti enfatizou a necessidade de reagir rapidamente nos bastidores e nos gramados para a sequência das competições.

“Foi um ano muito difícil para a gente. Um ano em que batemos na trave por diversos momentos. E a gente tem que se reconstruir, se reerguer, porque essa camisa é gigante e a gente vai sempre querer buscar estar no lugar mais alto do pódio”, completou.