A Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), órgão ligado à Confederação Brasileira de Futebol, aplicou uma multa financeira e fixou um prazo para que o Corinthians regularize pendências em aberto do seu Regime Centralizado de Execuções e acordos com credores. O descumprimento da determinação pode resultar em transfer ban por até um ano.

O processo contra a agremiação paulista decorre de atrasos no pagamento de parcelas acordadas formalmente perante o colegiado arbitral do futebol brasileiro. O mecanismo havia sido homologado para viabilizar a quitação programada de compromissos herdados de gestões anteriores com jogadores, intermediários e agremiações esportivas.

Devido à inadimplência das prestações obrigatórias, a CNRD notificou o clube, impôs sanção pecuniária pelo atraso e concedeu uma janela final para o depósito das quantias devidas. A medida busca assegurar o cumprimento estrito do cronograma homologado e a proteção dos direitos dos credores participantes da negociação.

Caso o clube não realize a quitação integral exigida pela autoridade desportiva dentro do tempo regulamentar, a penalidade administrativa entrará em vigor de imediato. A eventual sanção máxima impedirá a inscrição e o registro de novos atletas em âmbito nacional e internacional por até duas janelas consecutivas de transferências, correspondentes ao período de um ano.