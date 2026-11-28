O Corinthians definiu neste sábado, 28, seu novo presidente para o triênio 2027-2029. Eleito no Parque São Jorge em meio a uma profunda crise administrativa e financeira, Sergio Janikian toma posse em 4 de janeiro após vencer André Castro, Ilmar Schiavenato, José Augusto Mendes e Rozallah Santoro em pleito marcado pelo baixo quórum, abaixo do esperado diante de cerca de 10 mil sócios aptos ao voto.
Ele sucederá uma gestão marcada por forte instabilidade. Eleito para o mandato anterior, Augusto Melo foi destituído em agosto de 2025, dando lugar ao então vice Osmar Stabile, que assumiu interinamente e depois foi efetivado em eleição indireta no Conselho Deliberativo.
Crise corintiana
O novo mandatário assume o clube sob forte pressão financeira. Com dívida total na casa dos R$ 2,86 bilhões e déficit de R$ 278,7 milhões nos primeiros sete meses de 2026, a diretoria recorreu à Justiça com um pedido de mediação cautelar para tentar equacionar os débitos com credores.
Além do aperto nas contas, o cenário político também está sob escrutínio judicial. O Corinthians aguarda decisão sobre uma ação civil pública do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) que solicita intervenção judicial temporária no Parque São Jorge.
Conforme despacho obtido pela ESPN, a juíza Tamara Hochgreb Matos adiou a análise definitiva sobre o pedido do MP-SP para depois da eleição presidencial.
Quem é Sérgio Janikian
Empresário do setor de importação e distribuição de materiais escolares e de escritório, Sérgio Janikian já teve passagem pela diretoria executiva do clube. Em 2015, durante a gestão de Roberto de Andrade, ocupou o cargo de diretor de futebol, período marcado por uma declaração polêmica logo após o sorteio das oitavas de final da Libertadores daquele ano, diante do Guaraní, do Paraguai.
“Fomos presenteados por Deus com essas oitavas. Não é um time complicado, não é nenhum brasileiro, nenhum expoente da Argentina”, afirmou à época, conforme reportado pela ESPN. Pouco depois, o time paraguaio acabou eliminando o Corinthians do torneio continental, e Janikian deixou o cargo ainda em maio de 2015.