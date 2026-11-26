A torcida do Corinthians esgotou todas as reservas de ingressos disponibilizados para a partida decisiva diante do Grêmio, marcada para este domingo, 29, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Embora a diretoria alvinegra não tenha divulgado o número exato de entradas abertas para comercialização nesta etapa, o volume supera a marca de 40 mil lugares — a capacidade máxima operacional liberada para o confronto em Itaquera é de 49.083 espectadores.
Apesar de todos os bilhetes constarem como reservados no sistema, a venda definitiva ainda depende da compensação financeira. Os membros das diferentes categorias do programa Fiel Torcedor registraram a intenção de compra, e os lugares só serão efetivamente baixados após a confirmação do pagamento.
Caso ocorram desistências ou falhas no processamento bancário, novos lotes de ingressos poderão retornar ao portal de vendas do clube.
Confronto direto e matemática pela permanência
O apoio maciço nas arquibancadas reflete o peso dramático da partida para o futuro do clube na temporada. Após sofrer um empate nos acréscimos diante do Atlético Mineiro na rodada anterior, o Corinthians ocupa a 15ª colocação com 41 pontos — mesma pontuação de Grêmio (16º) e Mirassol (17º, equipe que abre a zona de rebaixamento), sustentando-se fora do Z-4 apenas pela vantagem no saldo de gols.
Diante desse equilíbrio na parte inferior da tabela, o encontro com o Tricolor gaúcho funciona como uma decisão direta na luta contra a degola.
A equipe comandada pelo técnico Clarence Seedorf pode assegurar matematicamente sua permanência na elite do futebol brasileiro para 2027 já neste domingo. Para que isso ocorra, o Corinthians precisa vencer o Grêmio em casa e torcer para que Mirassol e Internacional não vençam seus respectivos compromissos na penúltima rodada.