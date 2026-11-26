Após o empate entre Corinthians e Atlético-MG, última partida da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, as chances de rebaixamento foram atualizadas. Enquanto o Timão aumentou ligeiramente a sua probabilidade de permanecer na primeira divisão, o Internacional aumenta cada vez mais o seu risco de queda.

A derrota do Colorado em casa para o Vitória, por 5 a 2, deixou a equipe gaúcha com apenas 8,10% de chance de não ser rebaixado. O Leão da Barra, por sua vez, garantiu a permanência na Série A com a vitória sobre os gaúchos e o empate entre Corinthians e Galo.

Do outro lado de Porto Alegre, a vitória do Grêmio contra o Santos, no Morumbis, aumentou muito as chances do clube permanecer na primeira divisão. A probabilidade aumentou de 24.7% para 56,99%.

Já o Corinthians, que empatou com o Atlético-MG em 1 a 1, na Arena MRV, melhorou as possibilidades de permanência de 81,9% para 86,21%, mesmo com a vitória no confronto escapando nos minutos finais.

Outro grande ameaçado é o Botafogo. Após o empate em 1 a 1 com o São Paulo, no Nilton Santos, o clube viu a sua chance de permanência diminuir de 97,5% para 91,97%. Uma vitória contra o Bahia na próxima rodada, novamente em casa, é o suficiente para garantir o clube na primeira divisão.

Por fim, o Mirassol vive um desespero parecido com o Inter. Após perder para o Fluminense no Maracanã, as chances da equipe do interior paulista cresceram de 79,26% para 56,73%.

Com Remo e Chapecoense já matematicamente rebaixados, os times que lutam contra o rebaixamneto são: Corinthians, Internacional, Grêmio, Mirassol e Botafogo.