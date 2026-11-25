O Corinthians esteve muito perto de uma vitória fundamental, mas cedeu o empate por 1 a 1 para o Atlético-MG nos acréscimos da partida disputada nesta quarta-feira, 25, na Arena MRV. Em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time paulista abriu o placar com Kaio César no segundo tempo, logo após a expulsão de Thiago Borbas. No entanto, Tomás Cuello garantiu a igualdade no fim. Apesar do gosto amargo, o ponto conquistado foi suficiente para tirar a equipe visitante da zona de rebaixamento.

Equilíbrio e chances de lado a lado

A primeira etapa em Belo Horizonte foi marcada pelo equilíbrio, com o Atlético-MG mantendo uma ligeira superioridade na posse de bola — que terminou em 52% a 48% para os donos da casa. Aos 16 minutos, o Galo assustou com uma batida colocada de Cuello de fora da área, obrigando o goleiro Hugo Souza a se esticar todo para mandar para escanteio. O Corinthians respondeu com perigo aos 29, quando Vitinho levantou na área e Kaio César acertou uma bicicleta que passou tirando tinta da trave. O time mineiro pressionou com uma série de escanteios (foram 14 a 0 no total do jogo), mas não conseguiu furar o bloqueio antes do intervalo.

Expulsão, gol e castigo nos acréscimos

O cenário da partida mudou drasticamente aos 21 minutos da etapa final. Após revisão do VAR, o árbitro aplicou cartão vermelho direto para Thiago Borbas por um carrinho por trás em Kaio César. Com um a mais, o Corinthians aproveitou a vantagem numérica rapidamente. Aos 25 minutos, Fabrizio Angileri recebeu com liberdade pela esquerda e cruzou para Kaio César, livre na segunda trave, cabecear para o fundo das redes, abrindo o placar.

Publicidade Continua após a publicidade

Mesmo em desvantagem no placar e no número de jogadores, o Atlético-MG se lançou ao ataque em busca do prejuízo, terminando a partida com 23 finalizações contra 15 do adversário. A insistência foi recompensada aos 47 minutos. Tomás Cuello carregou a bola pela esquerda, invadiu a área e arriscou o chute; a bola desviou na defesa corintiana, tirou Hugo Souza do lance e decretou o empate.

Com o resultado, o Corinthians, que era o 17º colocado antes de a bola rolar, sobe para o 15º lugar, agora com 41 pontos, deixando a zona de rebaixamento. Já o Atlético-MG segue na 7ª posição, com 52 pontos, e, contando este, soma cinco jogos sem vitória no campeonato. As duas equipes voltam a campo no domingo, 29, pela competição: o Galo recebe o Vasco, enquanto o Timão joga em casa contra o Grêmio.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google