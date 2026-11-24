Enquanto o Corinthians tenta se livrar da zona de rebiaxamento no Brasileirão, o rendimento nas últimas cinco rodadas pode dar nova esperança. Sob comando de Seedorf, a equipe conseguiu vitórias importantes e viu jogadores retomarem boa fase. Um deles é Breno Bidon.

Desde que o treinador assumiu, ninguém no Timão deu mais passes para o terço final do que Bidon. Foram 48 no período, à frente de Matheuzinho (46) e Garro (42). Entre os meio-campistas da equipe, também é quem mais toca na bola (307 toques) e quem mais acerta passes (211), segundo informações de Opta, Gollab e FotMob.

O jovem de 21 anos atuou com Dorival Júnior, da 1ª à 10ª rodada, aberto pela direita. Com Diniz, da 11ª à 29ª, passou a atuar aberto pela esquerda. Com Seedorf, passou a ser volante, onde recebe a bola dos zagueiros e inicia as jogadas. Na nova função, sua média de passes para o terço final quase dobrou. Eram 5,7 por 90 minutos nas primeiras 30 rodadas e agora são de 10,6 por 90 minutos nas cinco rodadas com o holandês.

A mudança aparece também no momento defensivo. A média de interceptações saltou de 0,35 para 2,44 por 90 minutos. Além disso, Bidon lidera o Corinthians com 11 interceptações nas cinco rodadas e, em todo o Brasileirão, só Erick Pulgar teve média superior no período (2,64 por 90).