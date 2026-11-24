O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) protocolou na noite desta segunda-feira (23), na Vara Cível do Tatuapé, uma ação civil pública pedindo a intervenção judicial na administração do Corinthians, conforme apuração do ge. Assinada pelos promotores Luiz Ambra Neto e Silvio Antônio Marques, da Promotoria de Patrimônio Público e Social da Capital, a iniciativa solicita em caráter liminar o afastamento do presidente Osmar Stabile e do vice-presidente Armando Mendonça, além da suspensão das regras estatutárias de substituição e sucessão de cargos.

Caso o pedido seja acolhido pelo Judiciário, o clube passará a ser comandado por uma comissão interventora pelo prazo inicial de três meses, prorrogável por períodos sucessivos. O MP requer que o grupo seja formado por três profissionais independentes, sem vínculos atuais ou recentes com a instituição: um especialista em área jurídico-administrativa, governança e reorganização institucional (que atuará como coordenador), um profissional da área econômico-financeira ou contábil e um terceiro com experiência em compliance.

Justificativa dos promotores e impacto nas eleições

Na petição inicial, obtida pelo ge, os promotores sustentam que o passivo superior a R$ 2,8 bilhões evidencia falhas estruturais que atravessam diferentes gestões. “Os elementos reunidos indicam que as práticas e os arranjos internos identificados atravessam sucessivas administrações. Por essa razão, a simples substituição do titular da Presidência não oferece garantia suficiente de alteração do padrão verificado. Não se trata apenas de decisões atribuíveis a determinado dirigente, mas de deficiências institucionais que permitem a continuidade de práticas prejudiciais, independentemente de quem ocupe formalmente os cargos de direção”, afirma o documento.

O Ministério Público ressalta que a medida não possui caráter punitivo nem pretende transferir definitivamente a gestão associativa ao Judiciário, mas restabelecer mecanismos de controle e prestação de contas. A ação não pede intervenção no Conselho Deliberativo — mantendo o funcionamento dos órgãos colegiados internos, desde que não interfiram nos trabalhos da comissão — e prevê a permanência de diretores, diretores-adjuntos e do secretário-geral, que passariam a responder diretamente aos interventores. Os promotores também não solicitaram o adiamento ou cancelamento das eleições presidenciais do clube, marcadas para este sábado (28).

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Investigação de seis meses

O pedido de intervenção é resultado de um inquérito civil conduzido ao longo de seis meses, período em que o MP analisou documentos, denúncias e dados públicos, além de colher depoimentos de dirigentes, funcionários e profissionais ligados ao Parque São Jorge.

A apuração foi dividida em três eixos centrais: a situação financeira, motivada pelo endividamento na casa dos R$ 2,8 bilhões; o aspecto político-estrutural, voltado à organização administrativa e ao funcionamento dos poderes internos; e a investigação de atos e contratos considerados lesivos ou que tenham gerado prejuízos ao clube. Cabe agora ao juiz responsável pelo caso decidir se aceita o pedido de liminar e definir a extensão de uma eventual intervenção.