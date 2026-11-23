O meio-campista Rodrigo Garro deu um passo decisivo para voltar aos gramados nesta segunda-feira, 23. O jogador argentino participou integralmente das atividades táticas e técnicas com bola ao lado do elenco no CT Dr. Joaquim Grava, completando o primeiro treino com o grupo desde a sua contusão no joelho direito.

O camisa 8 está afastado dos gramados desde o dia 4 de novembro, quando sofreu um estiramento no ligamento colateral medial durante o clássico diante do São Paulo. Garro realizou trabalhos intensivos de fisioterapia durante o período da Data Fifa e completou etapas de transição física na semana anterior, treinando sem restrições de carga.

O Corinthians finaliza os preparativos nesta terça-feira antes da viagem para Belo Horizonte, onde enfrenta o Atlético-MG na quarta-feira, 25, às 20h, na Arena MRV, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe não contará com o atacante Yuri Alberto e o meio-campista André Carrillo, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O zagueiro Gabriel Paulista e os meias Allan e Zakaria Labyad permanecem em tratamento no departamento médico.

O clube paulista ocupa a 16ª posição na tabela com 40 pontos, ainda perto da zona de rebaixamento.