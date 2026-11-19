O elenco do Corinthians se reapresentou na tarde desta quinta-feira, 19, no CT Joaquim Grava, e abriu os treinamentos para o confronto diante do Atlético-MG, agendado para o dia 25 de novembro na Arena MRV. A principal atração foi a volta do volante André, liberado após defender a seleção brasileira na Data Fifa.

Para o jogo em Belo Horizonte, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time paulista também ganha os retornos do zagueiro André Ramalho e de Matheus Pereira, livres após suspensão automática.

Por outro lado, André Carrillo recebeu o terceiro cartão e cumpre suspensão, assim como o atacante Yuri Alberto, que segue fora em razão de punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O meia Rodrigo Garro permanece em transição física.

Os atletas que começaram a vitória por 4 a 0 sobre o Botafogo cumpriram rotina regenerativa na parte interna do centro de excelência, enquanto os reservas e demais opções disputaram confrontos em grupos de três contra três no gramado.

Com a vitória, a equipe alvinegra alcançou 40 pontos em 35 partidas e ocupa o 15º lugar na tabela, abrindo distância momentânea da zona de rebaixamento.