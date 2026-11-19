Autor de um hat-trick contra o Botafogo, na noite da última quarta-feira, 18, Kaio César encantou a torcida corinthiana, que começa a ficar preocupada com a permanência do atacante para 2027. Segundo o ge, o jogador e o clube querem estender o contrato do atleta, mas a definição só deve ser tomada após a definição do novo presidente.

O atacante de 22 anos tem contrato de empréstimo se encerrando no dia 31 de dezembro, com opção de compra fixada em 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões) pela aquisição de 50% dos direitos econômicos. Em grave crise financeira, o Timão não definiu ainda se vai tentar negociar o valor ou buscar uma renovação do empréstimo.

Após a vitória contra o Botafogo, o atacante admitiu que quer permanecer no Parque São Jorge: “Para mim é um sonho jogar aqui. Eu já falei em outras entrevistas que meu sonho é jogar aqui por muito tempo. Eu deixo isso para o meu estafe. Meu desejo é ficar, sim, mas eu vou continuar trabalhando e deixar isso para meu estafe resolver”.

O gerente de futebol do Corinthians, Julio Cesar, já teve dois encontros com os empresários do atleta. No entanto, a definição dependerá do próximo presidente do clube. A eleição no Timão está marcada para o próximo dia 28.