Pressionado pela necessidade de vitória para escapar da zona de rebaixamento, o Corinthians fez o dever de casa com autoridade. Na noite desta quarta-feira, 18, a equipe paulista dominou o Botafogo na Neo Química Arena e aplicou uma goleada por 4 a 0, em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não apenas alivia a situação dos mandantes na tabela, como também mantém o alerta ligado para o time carioca na luta contra a queda.
Postura ofensiva e vantagem construída cedo
O técnico Seedorf mandou a campo um Corinthians com um quarteto ofensivo formado por Matheus Bidu, Vitinho, Kaio César e Memphis Depay, e a estratégia se refletiu no controle da partida. Com 62% de posse de bola e girando o jogo no campo de ataque, os donos da casa começaram a assustar aos 20 minutos, quando Matheus Bidu cabeceou perto da meta de Gabriel Batista. Aos 28, a pressão surtiu efeito: Vitinho avançou pela ponta e cruzou rasteiro para Kaio César antecipar a marcação e abrir o placar. Pouco depois, aos 34, Kaio César tabelou com Memphis Depay, e o holandês finalizou com desvio para ampliar, marcando seu segundo gol na temporada.
Noite histórica de Kaio César sela a goleada
No segundo tempo, o Botafogo, comandado por Tite, tentou mexer na equipe, mas esbarrou na eficiência corintiana. Aos 15 minutos, Matheus Bidu aproveitou um erro da zaga carioca e acionou Memphis na área; o atacante fintou a marcação e deixou Kaio César livre para fazer o terceiro. A noite inspirada do camisa 37 foi coroada aos 22 minutos, quando recebeu passe de Vitinho, livrou-se de Paulinho e bateu cruzado para transformar a vitória em goleada, recebendo cartão amarelo na comemoração por tirar a camisa. O Botafogo ainda tentou descontar aos 28 minutos, mas a finalização colocada de Ziyech parou na trave.
Situação na tabela e próximos compromissos
Com o triunfo, o Corinthians salta da 17ª para a 15ª posição, agora com 40 pontos, deixando a zona de rebaixamento. Contando este jogo, o balanço recente da equipe no Brasileirão é de duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos. Já o Botafogo permanece no 12º lugar, com 42 pontos, ainda sob risco na parte inferior da tabela. Na próxima rodada, o Botafogo recebe o São Paulo na segunda-feira, 23, enquanto o Corinthians visita o Atlético-MG na quarta-feira, 25.
Hat-tricks pelo Corinthians no Brasileirão na era dos pontos corridos (2003–2026)
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Carlos Tevez: 1 (2005)
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Ronaldo: 1 (2009)
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Liédson: 1 (2011)
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Luciano: 1 (2014)
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Ángel Romero: 1 (2018)
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Róger Guedes: 1 (2022)
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Yuri Alberto: 1 (2025)
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Kaio César: 1 (2026)