O duelo entre Corinthians e Botafogo na noite desta quarta-feira, 18, será marcado pela “lei do ex” de seus treinadores. Enquanto Tite é ídolo como treinador do Timão, Clarence Seedorf se aposentou como jogador atuando pelo Glorioso.

Em entrevista coletiva antes da partida, o treinador holandês rasgou elogios a Tite e a sua história no Corinthians.

“É um treinador que eu respeito muito. Nos encontramos quando treinava o Camarões e jogamos contra o Brasil. É um cara que fez história nesse clube, que não vai desaparecer esse legado. Amanhã seremos adversários, mas respeito tudo que ele fez”, afirmou.

No Corinthians, Tite conquistou seis taças, incluindo o Brasileirão, em 2011 e 2015, a Libertadores e o Mundial de Clubes, em 2012. Atualmente no Botafogo, o treinador gaúcho vive um aproveitamento abaixo do esperado, de 33%, com duas vitórias, um empate e quatro derrotas.

Além de projetar o embate válido pela 35ª rodada do torneio, o comandante recordou o período em que defendeu o clube de General Severiano como jogador, entre 2012 e 2013.

“Agora está trabalhando em um clube onde tive a honra de passar, um clube histórico e bonito. Foram dois anos e meio maravilhosos. A relação com o torcedor foi fantástica, de muito carinho. […] Amanhã vai ser profissionalmente um jogo que a gente vai querer ganhar”, declarou o técnico.

A passagem do holandês pelo Botafogo foi folclórica, com histórias sobre as manias do volante, que tentou mudar o hino do clube e apresentou hábitos diferenciados. Pelo clube carioca, o ex-meia fez 81 jogos e conquistou o Campeonato Carioca de 2013.

Corinthians e Botafogo se enfrentam na noite desta quarta-feira, 18, na Neo Química Arena. A partida, válida pela 35ª rodada do Brasileirão, começa às 21h30 (de Brasília) e terá transmissão do Premiere (pay-per-view).