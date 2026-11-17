O técnico Clarence Seedorf confirmou nesta terça-feira, 17, que o meia Rodrigo Garro será desfalque no Corinthians para a partida diante do Botafogo, válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. O jogador argentino segue em recuperação de um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito, sofrido no clássico contra o São Paulo.

Seedorf explicou que o camisa 8 chegou a realizar trabalhos de transição com o grupo, mas a articulação ainda apresentou sensibilidade às exigências físicas. Por conta disso, a comissão técnica optou por não acelerar o retorno para evitar o agravamento do quadro clínico na reta final da temporada.

“O Garro não vai estar. Ele tentou retornar, mas está muito sensível ainda. Fez de tudo para participar do jogo, mas não queremos perder ele para mais jogos. Então acho que em poucos dias ele estará melhor e voltará a treinar com o restante do elenco”, disse.

Enquanto o meia argentino permanece sob os cuidados da fisioterapia, o departamento médico alvinegro liberou opções importantes para o técnico holandês escalar a equipe. O volante Raniele e o zagueiro Gabriel Paulista concluíram suas etapas de transição física e voltam a figurar entre os atletas relacionados para a partida.

O Corinthians é o 17º colocado do Brasileirão, com 37 pontos.