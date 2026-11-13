O meio-campista Rodrigo Garro deu mais um passo importante em seu processo de reabilitação. Na manhã desta sexta-feira, 13, no CT Joaquim Grava, o jogador argentino calçou chuteiras e realizou a sua primeira atividade de corrida no gramado, trabalhando sob a supervisão direta do departamento de fisioterapia do Corinthians.
Garro está em tratamento de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. O problema físico foi contraído durante o clássico contra o São Paulo, no último compromisso da equipe antes da paralisação do calendário para a Data Fifa, forçando sua substituição ainda no primeiro tempo da partida. Apesar do avanço para o trabalho de campo, o departamento médico alvinegro ainda não estipulou um prazo oficial para o retorno do atleta aos jogos.
Enquanto o meia realizava atividades específicas de transição, o restante do elenco seguiu a programação normal. Os trabalhos do dia começaram com exercícios de força na academia, seguidos por um aquecimento no gramado e dinâmicas de movimentação com troca de passes.
Na segunda parte da atividade, o técnico Clarence Seedorf assumiu o comando para aplicar três exercícios táticos. O treinador holandês focou em estratégias ofensivas e defensivas, manutenção da posse de bola e simulações de enfrentamento entre os jogadores.
A sessão desta sexta marcou o quinto dia consecutivo de treinamentos do Corinthians durante a janela internacional de seleções. A comissão técnica concedeu folga geral ao elenco neste sábado, 14, com reapresentação agendada para a manhã de domingo, 15.
A equipe alvinegra intensifica a preparação visando o confronto diante do Botafogo, marcado para o próximo dia 18 de novembro, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.