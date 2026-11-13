O São Paulo enfrenta um novo imbróglio financeiro nos tribunais. A empresa Vero Sports ingressou com uma ação judicial contra o clube cobrando quase R$ 1,5 milhão pelo não pagamento de comissões referentes à intermediação na contratação do goleiro reserva Carlos Coronel, oficializada no início desta temporada. A informação foi inicialmente divulgada pelo site ge.

De acordo com os autos do processo, o acordo original previa o pagamento de R$ 1.140.000,00, valor que seria diluído em parcelas mensais ao longo do vínculo do atleta com o Tricolor. A estrutura do acerto estipulava cotas de R$ 22 mil ao longo de 2026, com aumentos gradativos até alcançar R$ 38 mil mensais em 2028.

A agência, no entanto, alega que a diretoria são-paulina quitou apenas a primeira parcela do acordo — e somente após o envio de uma notificação extrajudicial. Desde então, o clube acumulou seis meses consecutivos de inadimplência, deixando de pagar os vencimentos referentes aos meses de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. O atraso contínuo ativou uma cláusula contratual de vencimento antecipado de todo o montante, que, acrescido de juros e multas, aproxima-se da casa de R$ 1,5 milhão.

Na ação, a Vero Sports exige que o São Paulo quite a dívida até a próxima semana. Caso o pagamento não ocorra, a empresa solicita a indicação de bens para penhora ou a determinação judicial para o bloqueio de receitas do clube. Entre as fontes de renda listadas pela credora para um possível bloqueio estão as cotas de direitos televisivos, premiações de campeonatos e os repasses do recém-assinado contrato com a Ticketmaster.

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O pedido de bloqueio dos recursos da parceira de ingressos ocorre justamente na mesma semana em que o São Paulo utilizou parte de um adiantamento de R$ 50 milhões da Ticketmaster para se livrar de um transfer ban da Fifa, após quitar uma dívida de valor similar (R$ 1,5 milhão) com o empresário do ex-meia tricolor Giuliano Galoppo.

Contratado no início do ano para compor o elenco, o goleiro Carlos Coronel possui contrato válido com o São Paulo até o final de 2028, mas tem tido pouco espaço. Na atual temporada, o arqueiro foi acionado em apenas cinco oportunidades.