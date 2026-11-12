Alex de Souza, ídolo de Coritiba, Palmeiras, Cruzeiro e Fenerbahçe, atualmente treinador do Athletic, teve seu nome envolvido na chamada máfia das licenças liderada pelo ex-jogador argentino Alejandro Mancuso. Em entrevista exclusiva à PLACAR nesta quinta-feira, 12, o ex-meia explicou o ocorrido e disse jamais ter utilizado o suposto diploma de treinador falso.

Para adquirir as licenças da ATFA, renomada escola de treinadores da Argentina, um pagamento de R$ 100 mil era exigido para recebê-las com a promessa de estar apto a treinar qualquer clube do mundo. A informação foi divulgada pela repórter Joanna de Assis, do portal Uol.

O ex-meia contou que comprou a licença do argentino, com a promessa de facilitação para trabalhar no futebol europeu no futuro. “Te agradeço pela pergunta, é uma oportunidade de esclarecer isso. Quando aparece a história do Mancuso, pergunto: ‘como é que funciona’? Ele me responde: ‘vou te mandar uma papelada, você preenche e me manda de volta. No período de um ano você vai ter que visitar Buenos Aires, fazer algumas provas e transcorre normal o curso’. Falei: ‘maravilha’. Acertamos o preço e segui a minha vida com a licença da CBF”, iniciou o ex-jogador de 49 anos.

No entanto, quando deixou o Avaí e assinou com o Antalyaspor, da Turquia, em 2024, Alex não precisou usar a licença vendida por Mancuso. Segundo o ex-meia, uma homolugação de sua a licença feita na CBF Academy foi suficiente para permitir que ele trabalhasse no país europeu.

“O que eu imaginava naquele momento era um caminho através da Federação Argentina para seguir para a Europa. Quando chego na Turquia e percebo que não precisava daquilo, porque a CBF Academy me dava o caminho para a Conmebol, eu pego esse negócio do Mancuso e guardo na gaveta. Se me perguntar hoje, eu nem sei onde está.”

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“Quando surge a história, surgem vários nomes. Quando a Joanna de Assis me liga, eu conto essa história para ela e digo: ‘Eu nunca usei’. Se tem vítimas ou não, isso é uma outra coisa que quem vai correr atrás vai julgar”, complementa Alex.

A entrevista na íntegra com Alex será divulgada nas próximas semanas no programa Placar Entevista no canal de PLACAR no Youtube.

Mancuso se defende

Mancuso, por sua vez, nega ter vendido licenças de treinador para jogadores e ex-atletas do futebol brasileiro. O ex-volante afirmou ser apenas um “comentarista de rádio”.

“Eu nunca fui da ATFA, sou apenas um comentarista de rádio. […] Não, não existe isso aí. Não existe. Isso aí, toda essa parte financeira aí, eles têm que fechar direto com os caras da federação quando preenchem tudo por correio. Isso aí tem um valor por mês, mensais”, disse Mancuso ao portal após ser questionado sobre ter vendido diplomas falsos.