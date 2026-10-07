Um grupo de jogadores e ex-astros do futebol brasileiro adquiriu diplomas falsos de técnico com Alejandro Mancuso, ex-volante argentino de Flamengo e Palmeiras. Para adquirir as licenças da ATFA, renomada escola de treinadores da Argentina, um pagamento de R$ 100 mil era exigido para recebê-las e estar apto a treinar qualquer clube do mundo. A informação é do portal Uol.

De acordo com a reportagem, quatro licenças da ATFA seriam enviadas em até dez dias pelo correio: a A PRO (internacional), a A (profissional) e os certificados B e C (base). A proposta atraiu diferentes astros e ex-jogadores do futebol brasileiros. Mancuso citou Thiago Silva, Luiz Gustavo, Diego Lugano, Paolo Guerrero, Roberto Carlos, Felipe Melo, Alex de Souza, Petkovic e Paulinho, além de outros atletas, como seus clientes.

Máfia das licenças: como funcionava?

Para atrair os atletas, Mancuso se passava por “diretor internacional da ATFA”, segundo o portal. O ex-jogador argentino dizia que o “presidente” e o “jurídico” da associação estavam ao seu lado para “facilitar a vida dos feras”. A entidade, contudo, nega qualquer envolvimento com o ex-volante.

“A ATFA não reconhece qualquer gestão que o Sr. Mancuso tenha realizado ou alegado fazer em nome da entidade. O referido senhor não integra a Diretoria, não ocupa cargo de autoridade na ATFA, não mantém qualquer vínculo contratual com a instituição e não possui autorização para agir em seu nome ou representá-la. Consequentemente, qualquer oferta, cobrança ou envio de documentação que ele possa ter realizado invocando a ATFA é algo totalmente alheio a esta instituição”, escreveu a entidade em nota para o Uol.

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Muito além de tentar passar essa imagem, o ex-Fla e Palmeiras valorizava a ATFA em seu discurso. Mancuso apresentava a entidade e suas credenciais como prestigiadas no futebol mundial, sobretudo para quem desejava treinar equipes fora do Brasil. O ex-volante ainda dizia que grandes jogadores não deveriam desperdiçar tempo estudando o que aprenderam em anos no futebol.

“Fechei com o nosso presidente da federação para que todas essas feras que jogaram futebol tenham um jeito para não fazer esse curso online. Pronto e acabou. São caras que jogaram bola a vida toda, precisa de três anos de curso online?”, disse Mancuso em um dos áudios ouvidos pelo portal.

A formação da ATFA, no entanto, funciona de forma progressiva. Em um período de três anos, o aluno vai da menor licença, a C (base), até a maior, a A PRO (internacional), em cursos cuja duração é de seis a 13 meses. Apesar de existir a possibilidade de realizar os estudos de forma simultânea, há um controle sobre a trilha de ensino da entidade, de acordo com a apuração.

Posicionamento de Mancuso

Mancuso, por sua vez, nega ter vendido licenças de treinador para jogadores e ex-atletas do futebol brasileiro. O ex-volante afirmou ser apenas um “comentarista de rádio”.

“Eu nunca fui da ATFA, sou apenas um comentarista de rádio. […] Não, não existe isso aí. Não existe. Isso aí, toda essa parte financeira aí, eles têm que fechar direto com os caras da federação quando preenchem tudo por correio. Isso aí tem um valor por mês, mensais”, disse Mancuso ao portal após ser questionado sobre ter vendido diplomas falsos.