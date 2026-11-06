A disputa pelo troféu do Campeonato Brasileiro Série A entrou em fase decisiva após os confrontos da 34ª rodada. De acordo com os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o líder Flamengo segue com vantagem confortável em cima do Palmeiras, segundo colocado.

Como está a pontuação no topo da tabela?

O Flamengo sustenta a liderança isolada da competição com 76 pontos, após superar o Grêmio pelo placar de 3 a 1 no Maracanã. Em perseguição direta, o Palmeiras aparece na segunda colocação com 73 pontos após golear o Remo por 6 a 1.

De acordo com a UFMG, o rubro-nergro chegou a 87,2% de chances de ficar com a taça, enquanto o alviverde tem 12,,8%. São os dois únicos times com probabilidade matemática, já que os outros 18 clubes aparecem com porcentagem zerada.

Probabilidades contra o rebaixamento

Na parte de baixo da tabela, o Vitória, atual 15º colocado com 38 pontos, é o único que ainda joga na rodada. O rubro-negro recebe o Fluminense em Salvador nesta sexta-feira, 6, e, por enquanto, tem 21,4% de chance de queda.

O Mirassol, 14º colocado com 40 pontos, soma 16,1% de chances. Abaixo do time paulista e do Vitória, as probabilidades de rebaixamento aumentam consideravelmente. O Internacional é o 16º colocado com 18 pontos e 41,6%, enquanto o Corinthians, 17º na tabela com 37 pontos, tem 54,9%. O Grêmio, 18º colocado, tem a mesma pontuação do Timão, mas mostra 59% de possibilidade de cair para a Série B.