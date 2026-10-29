A disputa na parte inferior da tabela do Brasileirão ganha novos capítulos e movimenta análises aprofundadas sobre a permanência na divisão de elite nacional. No programa Debate Placar, a bancada formada por Alfinete, Isabela Labate, Daniel Perrone e Fábio Sormani revisita campanhas passadas e projeta os cenários dos clubes mais ameaçados de queda.

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