A disputa na parte inferior da tabela do Brasileirão ganha novos capítulos e movimenta análises aprofundadas sobre a permanência na divisão de elite nacional. No programa Debate Placar, a bancada formada por Alfinete, Isabela Labate, Daniel Perrone e Fábio Sormani revisita campanhas passadas e projeta os cenários dos clubes mais ameaçados de queda.
Qual time escapa da Série B? Debate Placar projeta o Brasileirão
Bancada do Debate Placar discute a luta contra o rebaixamento e avalia a pressão sobre os ameaçados; confira
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