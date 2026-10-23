O zagueiro Julián Millán teve diagnosticada uma lesão grau 2 no músculo adutor da coxa direita e desfalcará o Fluminense. Segundo informou o clube tricolor, a estimativa para a recuperação do defensor colombiano varia entre quatro e seis semanas.

O problema físico ocorreu aos 28 minutos do primeiro tempo no confronto de volta diante do Palmeiras, válido pela semifinal da Copa Libertadores. Na ocasião, o atleta sentiu dores intensas após disputar uma bola e tentar um passe na defesa, sendo substituído imediatamente pelo técnico Marcão.

A confirmação da baixa de Millán amplia a lista de problemas da equipe, no mesmo período em que o volante Martinelli também teve ausência confirmada até o final da temporada. O defensor colombiano vinha atuando com regularidade e agora desfalca a equipe em compromissos decisivos.

Para compor a defesa ao lado de Thiago Silva na sequência do Campeonato Brasileiro, a comissão técnica tricolor tem à disposição os zagueiros Ignácio, Igor Rabello e Freytes no elenco.