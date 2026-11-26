Focado para a final da Copa Libertadores e próximo do fim da temporada, o Palmeiras já começa a planejar uma lista de potenciais alvos para 2027. Segundo a ESPN, o clube Alviverde tem um volante como prioridade e Martinelli, do Fluminense, é o nome com o melhor perfil no mercado.

Mesmo com o sonho antigo de repatriar Danilo, do Botafogo, ainda de pé, o volante da equipe carioca é mais acessível. Abel Ferreira é admirador do futebol do meio-campista e gosta de suas características.

Martinelli é avaliado em 20 milhões de euros (quase R$ 128 milhões) e teria um preço mais acessível que Danilo, que custaria algo em torno de 28 milhões de euros (R$ 162 milhões). O Flu possui 60% dos direitos do atleta, enquanto os outros 40% pertencem ao Grêmio Prudente, do interior de São Paulo.

Com 25 anos, Martinelli é formado nas categorias de base do Fluminese e foi campeão de quatro taças com a camisa tricolor: a Libertadores, a Recopa Sul-Americana e dois Cariocas.