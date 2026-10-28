O futuro do meia Raphael Veiga no América do México tornou-se incerto. Cedido por empréstimo pelo Palmeiras até o fim de 2026, o jogador de 31 anos enfrenta um cenário adverso para sua permanência definitiva no futebol mexicano devido a fatores financeiros.

A diretoria das Águias avalia que a aquisição esbarra em limites orçamentários do clube, tanto pelo valor dos direitos econômicos quanto pelo impacto na folha salarial. O acordo entre as equipes prevê uma opção de compra estipulada em 6 milhões de dólares.

“É complicado por muitos fatores, foi operar no Brasil, voltará para a Liguilla, para estar com o elenco. É complicado o tema da compra porque não é um jogador barato, na folha de pagamento também nos afeta muito, é difícil, veem-se poucas probabilidades de que possa continuar”, afirmou Santiago Baños, presidente esportivo do América do México, em entrevista ao programa Línea de 4, da TUDN.

No momento, Raphael Veiga se recupera de uma intervenção cirúrgica motivada por uma luxação no ombro, sofrida em atividade de treinamento. O atleta viajou ao Brasil para realizar o procedimento médico e tem volta programada ao México a tempo de disputar a fase decisiva do torneio local, a Liguilla.

Caso a equipe mexicana opte por não exercer a cláusula de aquisição prevista em contrato, a tendência imediata é o retorno do meio-campista ao Palmeiras após o término do vínculo por empréstimo.