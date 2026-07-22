O Palmeiras chegou a um acordo para emprestar o atacante Luighi ao New York City, da MLS, até o fim do ano. Segundo a Espn, o clube americano vai pagar 300 mil dólares pelo empréstimo.

O clube, que pertence ao City Football Group (conglomerado do Manchester City), terá uma opção de compra fixada em 6 milhões de dólares (mais de R$ 30 milhões).

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O Verdão vai manter 20% dos direitos econômicos do atleta em uma futura venda. Luighi foi formado nas categorias de base do Alviverde e tem contrato com o clube até dezembro de 2029.

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Nesta temporada, o atacante disputou 18 jogos na temporada, começando como titular em quatro oportunidades. Ao todo, são 45 partidas no profissional do Palmeiras.

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