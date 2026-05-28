O atacante Gabriel Jesus, revelado nas categorias de base do Palmeiras, mantém prioridade em continuar atuando no futebol europeu, afastando a possibilidade de um retorno ao clube paulista em um futuro próximo. Com vínculo contratual com o Arsenal até meados de 2027, o jogador busca maior minutagem em campo na próxima temporada, consolidando sua carreira de dez anos na Europa.

Compromisso com o Arsenal e carreira europeia

A decisão de Gabriel Jesus de permanecer na Europa é influenciada por sua longa adaptação ao futebol inglês, onde já atuou por Manchester City e Arsenal. Na temporada europeia 2025-2026, o atacante participou de 27 partidas, somando menos de mil minutos em campo. Ele marcou seis gols, sendo metade na Premier League, e deu uma assistência. Apesar dos números, o foco do atleta é garantir mais tempo de jogo e protagonismo em seu atual clube.

Palmeiras monitora, mas sem proposta imediata

Apesar da sinalização de Gabriel Jesus, o Palmeiras segue monitorando o atleta para um eventual retorno, embora não tenha formalizado nenhuma proposta. A política da diretoria alviverde é alinhar os detalhes internamente antes de apresentar ofertas. Atualmente, a contratação de um centroavante não figura como prioridade para a próxima janela de transferências do clube. O Palmeiras só buscará reforços para o setor caso haja alguma saída, sendo a mais provável a do argentino Flaco López.

Flaco López em destaque e valorizado

Flaco López tem sido um dos destaques do Palmeiras na temporada 2026, sendo o artilheiro do time com 14 gols e seis assistências em 34 partidas. Seu bom desempenho o colocou no radar do técnico Lionel Scaloni, aumentando suas chances de ser convocado para a seleção argentina na Copa do Mundo de 2026. O Palmeiras, por sua vez, não pretende negociar Flaco López neste momento, considerando-o peça vital, mas sabe que propostas elevadas podem mudar o cenário, com um valor estimado de 40 milhões de euros sendo especulado.

Ligação com o Verdão e histórico de transferências

Apesar de sua prioridade na Europa, Gabriel Jesus mantém uma forte ligação com o Palmeiras. Durante a Data Fifa de março, por exemplo, ele utilizou as instalações da Academia de Futebol para manter a forma física. Em entrevista à ESPN, Jesus reiterou seu carinho pelo clube: “O futuro a Deus pertence, é um clube que tenho muito carinho, sou torcedor apaixonado, já falei muito e minha opção, quando voltar ao Brasil, sempre vai ser o Palmeiras”. A primeira venda de Gabriel Jesus para o futebol inglês ocorreu em agosto de 2016, quando foi negociado com o Manchester City por aproximadamente 32,7 milhões de euros (£27 milhões). Em julho de 2022, ele se transferiu do Manchester City para o Arsenal em um acordo de £45 milhões (cerca de R$ 290 milhões).