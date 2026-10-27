Pela primeira vez no ano, o Palmeiras superou o Flamengo e passou a liderar o ranking de premiações. Isso aconteceu em razão dos R$ 35,2 milhões que o clube alviverde garantiu com a classificação para a final da Copa Libertadores. Quem também avançou algumas posições foi o Atlético-MG, que levou para casa R$ 12,6 milhões com a vaga para a decisão da Copa Sul-Americana.

No acumulado geral da temporada de 2026, o Palmeiras lidera o ranking financeiro com folga, tendo arrecadado R$ 104,9 milhões em prêmios somados de competições como o Paulistão, Libertadores, Copa do Brasil, Supercopa Rei e Recopa. O Verdão é quem tem maior potencial de crescimento no ranking de clubes, já que é o único time do futebol nacional que divide o calendário simultaneamente entre as principais competições, casos do Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil.

Por outro lado, o Atlético-MG também está em três disputas, com o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Sul-Americana – este último com valores de premiação bem menores em relação à Libertadores.

Ranking dos clubes que mais arrecadaram com premiações

O segundo colocado no ranking é o Flamengo, com R$ 77,7 milhões. O Fluminense, com R$ 62,4 milhões, é quem fecha o pódio. O Corinthians ocupa a quarta posição, com R$ 51,8 milhões, enquanto o Atlético-MG está em quinto lugar, com R$ 47,5 milhões.

As competições continentais de futebol registam cifras recorde nesta temporada. O campeão da Copa Libertadores vai embolsar 25 milhões de dólares (cerca de R$ 129 milhões) apenas pelo título da final — um acréscimo de US$ 1 milhão face ao ano anterior. No acumulado de todas as fases, a receita do vencedor pode atingir 40 milhões de dólares (R$ 206 milhões).

Na Copa Sul-Americana, o salto financeiro é ainda mais expressivo, uma vez que o prémio da final subiu de 6,5 milhões de dólares para 10 milhões de dólares (pouco mais de R$ 50 milhões). O acumulado total pode bater a marca dos 12,9 milhões de dólares (mais de R$ 70 milhões).

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“A premiação das competições sul-americanas vem crescendo a cada temporada e isso mostra que a Conmebol está sabendo trabalhar muito bem o torneio. Com atenção aos detalhes e valorizando a experiência do torcedor, a entidade tem atraído novas marcas e conquistado um público cada vez maior. Esse movimento aumenta as receitas e fortalece a competição a médio e longo prazo”, afirma Joaquim Lo Prete, General Manager da Absolut Sport no Brasil, agência de hospitalidade esportiva que é parceria oficial da Conmebol desde 2022.

“O aumento das premiações, especialmente em competições como a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana, representa um grande passo para o desenvolvimento do futebol no continente. Com o crescimento das receitas, os clubes passam a ter mais condições de investir em profissionalização e na adoção de boas práticas de governança. Trata-se de uma via de mão dupla: uma gestão profissional financia a performance, que, por sua vez, gera novas premiações”, destaca Moisés Assayag, sócio-diretor da Channel Associados e especialista em finanças no futebol.

Os torneios nacionais apresentam realidades distintas em termos de premiação. O novo formato da Copa do Brasil reduziu as quotas iniciais devido ao maior número de fases, mas valorizou a grande final, garantindo R$ 78 milhões ao campeão — uma evolução frente aos R$ 77,17 milhões da edição anterior — e R$ 34 milhões ao vice-campeão. Já no Brasileirão, embora os valores exatos dependam da classificação final, a estimativa aponta para um prêmio de R$ 48 milhões para o campeão e R$ 45 milhões para o segundo colocado.

“Os patrocínios e os acordos comerciais da Conmebol e da Copa do Brasil ajudam a movimentar mais recursos, que chegam aos clubes conforme o desempenho nos torneios. Esse dinheiro faz diferença no planejamento, porque dá mais segurança para investir no elenco, negociar novas contratações e manter jogadores importantes. Quanto maior a capacidade das competições de atrair patrocinadores e gerar receitas, maior também pode ser o retorno para os clubes. No fim, esse investimento ajuda a elevar o nível esportivo e torna as disputas ainda mais competitivas”, conclui Toninho Cecílio, ex-jogador e também diretor executivo de futebol, atualmente sócio-fundador da AdSports, plataforma digital que conecta entidades, atletas e eventos esportivos a marcas interessadas em patrocínio.

“O desempenho esportivo tem um impacto direto nas finanças dos clubes. Avançar em competições como a Libertadores e a Copa do Brasil significa não apenas a possibilidade de conquistar títulos, mas também garantir receitas importantes para o planejamento da temporada. O Palmeiras, ao assumir a liderança desse ranking, mostra como o avanço simultâneo em diferentes torneios pode ampliar o potencial de arrecadação”, afirma Alexandre Frota, CEO da FutPro Expo, evento anual que reúne clubes, entidades, empresas e profissionais ligados ao futebol.

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