Pela oitava vez em sua história, o Palmeiras vai disputar a final da Copa Libertadores. A classificação foi assegurada nesta quarta-feira, dia 21, no Nubank Parque, em São Paulo, após vitória por 5 a 3 na disputa de pênaltis contra o Fluminense. Com a vaga, o time paulista amplia o recorde de participações em finais do torneio entre os clubes brasileiros.

O alviverde já estava isolado na liderança da lista desde a final de 2025, quando bateu sua sétima decisão. O Flamengo, campeão da edição, chegou a cinco decisões e pode bater sua sexta em 2026, igualando o São Paulo. Grêmio e Santos, também com cinco finais, completam o pódio de maiores finalistas.

Veja os times brasileiros com mais finais da Libertadores

Palmeiras: 8 finais (três títulos)

São Paulo: 6 finais (três títulos)

Flamengo: 5 finais (três títulos) – pode chegar em sua sexta final neste ano

Grêmio: 5 finais (três títulos)

Santos: 5 finais (três títulos)

Cruzeiro: 4 finais (dois títulos)

Internacional: 3 finais (dois títulos)

Fluminense: 2 finais (um título)

Atlético-MG: 2 finais (um título)

Athletico-PR: 2 finais (nenhum título)

Corinthians: 1 final (um título)

Vasco: 1 final (um título)

Botafogo: 1 final (um título)

São Caetano: 1 final (nenhum título)

Como foi a definição nas cobranças de pênalti

Como havia vencido o jogo de ida por 2 a 1 no Maracanã, a equipe paulista atuava com a vantagem do empate. No entanto, o Fluminense igualou o placar agregado ao vencer por 1 a 0 no tempo regulamentar, com gol marcado por Hércules (82′).

Nas penalidades, o goleiro Carlos Miguel defendeu a cobrança de Nonato. Em seguida, Marlon Freitas converteu a finalização decisiva que garantiu a vitória alviverde por 5 a 3.

Retrospecto recente e adversário na grande final

O resultado consolida a fase recente da equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira, que atinge sua quarta final nas últimas sete edições da competição continental (2020, 2021, 2025 e 2026).

A decisão está marcada para o dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu. O Palmeiras enfrentará o classificado da semifinal entre Flamengo e Estudiantes.