Pela oitava vez em sua história, o Palmeiras vai disputar a final da Copa Libertadores. A classificação foi assegurada nesta quarta-feira, dia 21, no Nubank Parque, em São Paulo, após vitória por 5 a 3 na disputa de pênaltis contra o Fluminense. Com a vaga, o time paulista amplia o recorde de participações em finais do torneio entre os clubes brasileiros.
O alviverde já estava isolado na liderança da lista desde a final de 2025, quando bateu sua sétima decisão. O Flamengo, campeão da edição, chegou a cinco decisões e pode bater sua sexta em 2026, igualando o São Paulo. Grêmio e Santos, também com cinco finais, completam o pódio de maiores finalistas.
Veja os times brasileiros com mais finais da Libertadores
- Palmeiras: 8 finais (três títulos)
- São Paulo: 6 finais (três títulos)
- Flamengo: 5 finais (três títulos) – pode chegar em sua sexta final neste ano
- Grêmio: 5 finais (três títulos)
- Santos: 5 finais (três títulos)
- Cruzeiro: 4 finais (dois títulos)
- Internacional: 3 finais (dois títulos)
- Fluminense: 2 finais (um título)
- Atlético-MG: 2 finais (um título)
- Athletico-PR: 2 finais (nenhum título)
- Corinthians: 1 final (um título)
- Vasco: 1 final (um título)
- Botafogo: 1 final (um título)
- São Caetano: 1 final (nenhum título)
Como foi a definição nas cobranças de pênalti
Como havia vencido o jogo de ida por 2 a 1 no Maracanã, a equipe paulista atuava com a vantagem do empate. No entanto, o Fluminense igualou o placar agregado ao vencer por 1 a 0 no tempo regulamentar, com gol marcado por Hércules (82′).
Nas penalidades, o goleiro Carlos Miguel defendeu a cobrança de Nonato. Em seguida, Marlon Freitas converteu a finalização decisiva que garantiu a vitória alviverde por 5 a 3.
Retrospecto recente e adversário na grande final
O resultado consolida a fase recente da equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira, que atinge sua quarta final nas últimas sete edições da competição continental (2020, 2021, 2025 e 2026).
A decisão está marcada para o dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu. O Palmeiras enfrentará o classificado da semifinal entre Flamengo e Estudiantes.