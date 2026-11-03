A Conmebol abriu a comercialização de 21 mil ingressos destinados ao público geral para a decisão da Copa Libertadores 2026, entre Palmeiras e Estudiantes. Os bilhetes comercializados para o setor leste custaram 250 dólares e esgotaram em apenas 20 minutos na plataforma oficial da entidade esportiva. A final será no dia 28 de novembro, às 17h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

A entidade confirmou os parâmetros logísticos do evento decisivo em solo uruguaio. A procura intensa encerrou os bilhetes do setor leste logo nos primeiros minutos de abertura do sistema, refletindo a alta demanda para o encerramento da principal competição de clubes do continente.

Quando o Palmeiras disponibilizará os ingressos?

A torcida do Palmeiras terá uma oportunidade de garantir presença na decisão. Nesta sexta, 6, o clube deve disponibilizar entradas para o setor norte, situado atrás de uma das metas do estádio, por meio do programa de sócio-torcedor Avanti, pelo valor de 95 dólares.

O confronto continental é uma reedição da final de 1968, quando a equipe argentina sagrou-se campeã. Nesta edição, o Palmeiras passou pelo Fluminense em uma das seminfinais, enquanto o Estudiantes passou pelo Flamengo.